Al Pacino il gangster il poliziotto l’uomo

“Let’s all raise our glass to Alfredo James.”. Con queste parole Robin Williams sollecitò il proprio omaggio ad Aldurante la cerimonia in suo onore per l’AFI Life Achievement Award. Avremmo potuto iniziare questo articolo in tanti modi, però pescare il discorso di un altro gigante del cinema ci è sembrato più appropriato, anche per sottolineare l’importanza che ha la sua figura per tutta l’industria hollywoodiana.Non che ci sia bisogno di rimarcarlo, ma un rispetto del genere aiuta a comprendere il valore che questo attore ha avuto per il cinema. E quale migliore occasione se non per il suo ottantacinquesimo compleanno (25 aprile 1940).L’adolescenza nel BronxUn giovane AlAlfredo James, classe 1940, è uno di quei nomi che nell’arena del cinema sono ormai circondati da un’aura ineguagliabile.