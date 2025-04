Le dimissioni del sindaco Decisione sofferta ma condizioni impraticabili per andare avanti

Decisione "sofferta e difficile" ma necessaria per le condizioni che si sono create all'interno della sua maggioranza e che sono "tali da rendere impraticabile l'ulteriore proseguimento del mio mandato". Con un post sui social, il sindaco di Capodrise Nicola Cecere annuncia le proprie dimissioni.

