Corteo funebre di papa Francesco il percorso completo le zone e le strade chiuse a Roma

Il Corteo funebre, ultimo viaggio di papa Francesco, da piazza San Pietro alla basilica di Santa Maria Maggiore è l'elemento che complicherà la gestione della sicurezza in città. Comporterà anche numerose chiusure stradali, nonché il blocco.

Papa: Bruni, persone potranno essere presenti lungo corteo funebre - Citta del Vaticano (Vaticano), 24 apr. (LaPresse) – “Le persone potranno essere presenti lungo il percorso del corteo che porterà la salma di Papa Francesco da Piazza San Pietro alla Basilica di Santa Maria Maggiore”. Lo ha detto il direttore della sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, rispondendo ai giornalisti. 🔗lapresse.it

Il percorso del corteo funebre di Papa Francesco: da San Pietro fino via Merulana, ecco da dove passerà - È stato reso pubblico il percorso del corteo funebre che accompagnerà la salma di Papa Francesco dalla basilica di San Pietro a quella di Santa Maria Maggiore, attraversando il centro di Roma. Il tragitto, lungo circa 6 chilometri, è stato perfezionato nel corso di un Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica ed è stato ufficializzato dal prefetto di Roma Lamberto Giannini. La salma del pontefice, con ogni probabilità, lascerà la piazza attraverso l’ingresso del Perugino, dove c’è Casa Santa Marta, e da lì, passando per via della Stazione vaticana entrerà, come detto da ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Papa Francesco, il tragitto del corteo funebre a Roma: da San Pietro a piazza Venezia, poi Fori Imperiali e Colosseo fino a Santa Maria Maggioree - Sei chilometri che collegano San Pietro a Santa Maria Maggiore. Dopo i funerali di Papa Francesco di sabato 26 aprile, partirà il corteo funebre che attraverserà le strade del... 🔗ilmessaggero.it

