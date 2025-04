Cobolli Gigli sicuro Probabilità di qualificazione alla prossima Champions diminuite Per il futuro vedrei bene quell’allenatore

Cobolli Gigli vede una Juventus difficilmente qualificata per la prossima Champions League e soprattutto quel nuovo allenatoreIntervenuto a "1 Football Club", su "1 Station Radio" è intervenuto Giovanni Cobolli Gigli. L'ex presidente della Juve si è espresso così sulle possibilità di qualificazione alla prossima Champions League e su Gian Piero Gasperini come nuovo possibile allenatore.POSSIBILITÀ Champions BASSE – «Certamente, le Probabilità diminuiscono, anche perché le altre squadre sono agguerrite. Il quarto posto sostanzialmente vede una lotta tra tre o quattro squadre, e questa partita col Parma avrebbe dovuto essere una di quelle da vincere per stare più tranquilli. È giusto guardare avanti, però non è facile spiegare la mancanza di grinta che si è notata. Capisco il pareggio, capisco anche la sconfitta, ma sembra proprio che sia mancata la vera grinta».

