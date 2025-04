Mussolini sta per compiere 89 anni Hitler governa ancora la Germania esce ‘Buon compleanno Duce’ il nuovo romanzo distopico di Massimo Storchi

Il 24 aprile, alla vigilia degli ottant'anni della Liberazione, per Compagnia editoriale Aliberti, esce in libreria il romanzo distopico Buon compleanno Duce. Anno 50 Era fascista dello storico e scrittore Massimo Storchi, con la prefazione di Francesco Filippi. Siamo nel 1972 e in Italia non c'è traccia delle contestazioni giovanili, né del Sessantotto. Il nostro Paese, a dirla tutta, non è neppure una Repubblica, il referendum del 1946 non c'è mai stato e non c'è nessuna spartizione di potere fra i partiti. Perché non c'è nessun "altro" partito all'infuori dell'unico possibile: il partito fascista.Quell'anno, infatti, in tutte le città italiane, fervono i festeggiamenti per il cinquantesimo anniversario della marcia su Roma e mancano un paio di mesi all'ottantanovesimo compleanno di Benito Mussolini che ha lasciato il governo a Marcello Petacci.

