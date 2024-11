Ilfattoquotidiano.it - Ita Airways, si tratta. Incontro tra Giorgetti e il numero uno di Lufthansa dopo l’improvviso stop

Leggi l'articolo completo su Ilfattoquotidiano.it

l’inatteso strappo arrivato nella fase finale nelletive, si prova ricucire. Il ministro dell’Economia, Giancarloe l’amministratore delegato diCarsten Spohr si incontreranno a Roma per tentare chiudere l’acquisizione di Ita. Lo si apprende da fonti europee. Il faccia a faccia potrebbe esserci già domani. Secondo quanto trapela da ambienti tedeschi, la compagnia è impegnata “al massimo per salvare l’intesa” con il Mef.Itaè al momento ancora controllata al 100% dal governo italiano ma c’è un’intesa con i tedeschi per la cessione prima del 41%, e poi fino al 100%. Un ‘operazione del valore complessivo di circa 830 milioni di euro. Lativa si sarebbe improvvisamente arenata per uno “sconto”, di soli 10 milioni, chiesto dai tedeschi sulla seconda tranche del pagamento, quella più cospicua, da 603 milioni.