Durante una recente intervista televisiva, il ministro della Difesa Guidoha spiegato come “un leggero aumento dei soldi per gli investimenti sulle” sia stato stanziato per migliorare la capacità dell’di difendersi. In risposta a domande sulla possibilità di unal nostro Paese, simile a quelli russi in Ucraina o i missili iraniani in Israele,ha chiarito che il Paese non era preparato per un conflitto sul proprio territorio. “Negli ultimi anni avevamo costruito una delle migliori difese per operazioni di pace, ma ci eravamo dimenticati che qualcuno poteva attaccarci,” ha dichiarato, sottolineando l’importanza della prontezza militare in caso di necessità.Leggi anche: Trump riconquista gli Usa: storia e ideologia di un leader divisivoI “pilastri della democrazia” secondoIn occasione della Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate,ha espresso il suo apprezzamento per il “legame profondo” tra il popolono e le Forze armate, definite “custodi instancabili di pace e libertà.