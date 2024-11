Ilgiorno.it - Consegnati tre alloggi. Disabili più autonomi

“La casa di Lego” è realtà: mattone dopo mattone, come il celebre gioco ad incastro, il progetto dal nome evocativo è arrivato a compimento grazie alla campagna di raccolta fondi organizzata fra maggio e giugno di quest’anno dalla Cooperativa sociale “Il Mosaico Servizi” con un obiettivo molto concreto: allestire tre appartamenti in cui ragazze e ragazzi contà possano vivere in maniera autonoma al di fuori delle proprie famiglie. "La dimensione dell’a ingloba diversi aspetti della loro vita:a nella cura di sé stessi,a nelle relazioni con gli altri,a lavorativa,a nelle scelte e nelle decisioni - spiegano dal Mosaico -. Ed uno degli aspetti fondamentali del percorso è proprio la possibilità di vivere in una “casa loro”, staccati dal proprio nucleo famigliare nella prospettiva futura che i familiari un giorno non potranno più occuparsi di loro".