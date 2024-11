Donnaup.it - Cioccolata calda: quando la faccio così è super!

Avvolgente, golosa, cremosa e al contempo fluida, inabile, laè di certo la bevanda più amata ai primi freddi, da grandi e piccini.Una tazza fumante, guarnita da un ricciolo gigante di panna montata, davanti alla finestrasale la nebbia all’orizzonte,fuori piove, o semplicementevoglia coccolarci un po’, è quanto di più appagante si possa desiderare nei pomeriggi uggiosi.I bambini la considerano quasi alla stregua di un regalo e quale migliore sorpresa potremmo riservare loro al ritorno da scuola?È vero che in commercio possiamo trovare preparati appositamente studiati per accontentarli, ma se consideriamo che la ricetta originale è semplice e prevede pochissimi ingredienti, tutti già presenti nelle nostre cucine, realizzarla con le nostri mani ci riempirà di soddisfazione e non solo.