Nerdpool.it - Chicago Fire: Il nuovo episodio della stagione 13 lascia i fan a chiedersi “Carver lascerà la serie?”

Leggi l'articolo completo su Nerdpool.it

Dopo una breve pausa,è tornato con unieri, 6 novembre negli stati uniti, che ha inaspettatamenteto i fan in preda al panico e alla preoccupazione che alla 51 potrebbe presto dire addio a un altro personaggio.Da quando è tornato dal congedo,ha faticato ad ambientarsi alla 51 e questa settimana le cose sono arrivate al dunque.Per prima cosa, ha dormito durante la sirena di chiamata e Kidd è dovuto accorrere nella stanza delle cuccette per svegliarlo in modo da poter rispondere alla chiamata. In seguito, Ritter si reca daper fargli notare che non ha controllato l’attrezzatura dopo l’ultima chiamata, il che mettesulla difensiva e si scaglia contro Ritter – uno scambio di parole che Kidd ascolta dal suo ufficio.In seguito a questo, Kidd dice adi andare a casa, congedandolo dal suo turno e informandolo che chiamerà un altro per finire il turno.