Chatgpt consulente sentimentale: la nuova frontiera dell'IA

Roma, 7 novembre 2024 – Puòaiutarti nella tua relazione? In un mondo dove la tecnologia è protagonista, il famoso modello di intelligenza artificiale sviluppato da OpenAI, è in grado di comprendere e generare testi in modo molto naturale su una vasta gamma di argomenti, simulando l’attività della mente umana. Finora i ragazzi l’hanno utilizzata come supporto nella scrittura, per i compiti a scuola, come enciclopedia, o suggeritore di temi e risposte a quiz. Ma c’è unae ne parla il quotidiano spagnolo El Pais. In un momento storico in cui iniziare unaconoscenza amorosa è sempre più difficile, Chatgp è diventato anche un. Il tuo ragazzo sta facendo ghosting? Stai scivolando in una relazione tossica? Te lo dice l’intelligenza artificiale.