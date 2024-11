Justcalcio.com - CdS – la mossa a sorpresa di Motta dopo il Lilla. E Giuntoli…

2024-11-07 09:51:33 Fa notizia quanto riportato poco fa dal Corriere dello Sport:La feriscono, poi la conquistano. Così fan (quasi) tutti con la Signora. Ricordate la doppietta di Koopmeiners allo Stadium nella passata stagione – 10 marzo, Juve-Atalanta 2-2 -, scintilla di una storia d’amore prima consumata in segreto e poi annunciata sul gong del mercato? Ecco, apotrebbe essere accaduto qualcosa di molto simile: Jonathan David ha segnato un gol da centravanti vero – movimento a venire incontro, scatto in profondità e freddezza davanti a Di Gregorio – proprio alla squadra che lo corteggia da mesi e che ha sfruttato l’incontro di Champions per continuare a tessere la propria tela. Juve, la diplomazia per DavidAll’occhio sempre attento delle telecamere è forse sfuggito un dettaglio: il saluto tra Thiago e David al fischio finale.