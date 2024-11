Superguidatv.it - Cambio palinsesto Mediaset: Endless Love sospesa nel daytime feriale di Canale 5

Un’amara sorpresa attende i fans di. Ilprogrammazionemette in pausa la soap turca con Kemal Soydere e Nihan Sezin neldi5. Le vicende proseguiranno solo nella maxi puntata del sabato e in prime time.lascia ildi5Dopo diverse settimane di programmazione intensa, con episodi in onda ogni giorno in, la maxi puntata del sabato e l’appuntamento serale – che questa settimana vede la soap turca fare il “bis” con episodi inediti in onda sia giovedì che venerdì sera – le vicende di Kemal e Sezin lasciano lo slot pomeridianoe proseguono solo il sabato pomeriggio e il giovedì in prime time.La decisione arriva dai vertici di Cologno Monzese, ed è stata confermata dalla Guida tv delle retie dai vari promo che stanno andando in onda attualmente proprio su5.