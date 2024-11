Caffè Letterario | ecco Noi e gli altri

Leggi l'articolo completo su Funweek.it

Noi e gli, festival contro il razzismo e le discriminazioni, presenta, un percorso artistico e culturale multidisciplinare che intende raccontare con diversi punti di vista il tema della discriminazione razziale e rafforzare quei principi di uguaglianza, menzionati non solo dalla Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo e la Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, ma anche dalla stragrande maggioranza degli strumenti normativi internazionali. L’iniziativa si svilupperà nel periodo 8-10 novembre presso ildi Roma. L’obiettivo che si pone è quello di promuovere la partecipazione attiva e la responsabilizzazione critica nei confronti delle questioni legate alla promozione e protezione dei diritti umani e alla loro violazione in conseguenza delle diverse forme di discriminazione; accrescere la consapevolezza degli ostacoli sociali e culturali che, nelle diverse società, impediscono il pieno raggiungimento delle pari opportunità; interiorizzare e tradurre nel proprio vissuto l’dea dell’identico valore di tutti gli esseri umani; Sviluppare un’educazione al rispetto dei diritti umani e una coscienza collettiva solidale, aperte al dialogo, alla cooperazione e allo scambio, che non lascino spazio a forme di intolleranza e discriminazione.