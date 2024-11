Dilei.it - Bianca Balti si mostra su Instagram dopo la chemio: la sua battaglia continua

ha scelto di raccontare la sua lotta contro un tumore ovarico al terzo stadio con una sincerità disarmante, usando i social come spazio di condivisione per un viaggio personale e profondo.aver iniziato laterapia, a metà ottobre, hato ad aggiornare i suoi follower con immagini che riflettono tutta la determinazione di chi non si arrende. Recentemente, ha postato una foto tramitestoriesil secondo ciclo, senza capelli e con il port visibile, accompagnata dalla didascalia: “Meno 2. Ne mancano solo 4”.ha trasformato la sua esperienza in un racconto di vita, diventando un simbolo di speranza per chi sta attraversando situazioni simili. Attraverso parole autentiche e immagini senza filtri, offre una visione di forza che va oltre la malattia.