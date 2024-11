Iltempo.it - Bellucci (FDI): «Il Governo Meloni ha puntato sul lavoro»

Leggi l'articolo completo su Iltempo.it

Maria Teresa(Viceministro dele delle Politiche Sociali) è intervenuta nel corso della 15ª edizione del Salone della Giustizia, durante il panel dal titolo “". Hanno preso parte al panel, moderato da Alessandro Galimberti (giornalista de Il Sole 24 ore), anche Giovanni Russo (Capo del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria), Annamaria Furlan (Senatrice PD, già segretario generale CISL) e Bernardo Mattarella (AD Invitalia). Il Viceministroha dichiarato: «Questohasul. La Costituzione sancisce che l'Italia è una Repubblica democratica fondato sule ci siamo impegnati per favorirlo, specialmente tra giovani e donne. Abbiamo raggiunto e superato il 62% di occupazione e il 53% per le donne, ma ci preoccupa il restante 47% e lavoreremo in tal senso.