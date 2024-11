Tvpertutti.it - Anticipazioni Amici 24 puntata 10 novembre: sfide, ospiti, classifiche

Si rinnova l'appuntamento con ledella registrazione di24,in onda domenica 102024. Negli ultimi giorni, durante i daytime, abbiamo assistito ai continui scontri tra Anna Pettinelli e Rudy Zerbi, segnale che la competizione tra i professori è altrettanto accesa quanto quella tra gli allievi. Il confronto ha raggiunto toni così elevati che la produzione è stata costretta a intervenire, allontanando i ragazzi dallo studio per evitare che assistessero alla lite.Tutto è iniziato quando Rudy ha deciso di assegnare a tutti i cantanti un compito di autocritica: valutarsi e valutare i compagni su interpretazione, scrittura e presenza scenica. L'idea del docente era chiara: spingere i giovani artisti a una riflessione profonda e realistica sul proprio percorso e sulle proprie capacità, per metterli a confronto con se stessi e gli altri in modo costruttivo.