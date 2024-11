Alluvione Valencia | il Leganes donerà 100 euro per ogni km percorso dai calciatori

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Singolare iniziativa del, che ha deciso di aiutare economicamente le vittime dell’dia modo suo. Il club spagnolo ha infatti annunciato che l’importo della donazione sarà legato ai chilometri percorsi in campo dai propri giocatori nella partita di Liga contro il Siviglia. Più precisamente, il100perchilometrodai suoi giocatori durante la gara. Il club “vuole sottolineare l’impegno che i suoi giocatori mettono sempre in campo e come questa distanza percorsa in partita unisca le due città” in maniera simbolica.: il100perkmdaiSportFace.