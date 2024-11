Ilrestodelcarlino.it - Allarme alluvioni, a Rimini un messaggio ti salva la vita

Leggi l'articolo completo su Ilrestodelcarlino.it

, 7 novembre 2024 – Tutti abbiamo negli occhi le immagini della tragedia di Valencia. Il conto delle vittime dell’alluvione è di 222 morti, e ci sono ancora dispersi. Scene apocalittiche come quelle dell’alluvione che ha colpito la Romagna nel maggio del 2023. Da allora, il nostro territorio è stato colpito da altri tre eventi: il nubifragio del 3 agosto che si è abbattuto su, quelli di settembre e del mese scorso. Fenomeni che si ripetono sempre più spesso. Per questo diventa sempre più fondamentale un sistema per avvertire tempestivamente i cittadini quando scatta l’allerta meteo. Il Comune di, dopo l’alluvione del 2023, ha lavorato al nuovo sistema di allerta in caso di nubifragi, terremoti e di altri eventi calamitosi. È il progetto Alert System, pensato per inviare avvisi tramite sms, notifiche, messaggi vocali e anche telefonate nel caso di situazioni molto critiche, come il repentino innalzamento del livello dei fiumi e altri rischi legati al territorio.