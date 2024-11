Lapresse.it - Usa 2024, Gasparri ai giornalisti: “Fatevene una ragione, voi avete riferimento Pol Pot e Mao”

“Solo chi non sa le cose è sorpreso. Noi lo sapevamo da tempo che avrebbe vinto Trump. E sa cosa lo rivelava? Non tanto i sondaggi farlocchi, ma l’indice delle scommesse. In America pare che conti più quello”. Così Maurizio, rispondendo alle domande dei cronisti sull’esito delle elezioni americane in ingresso al Senato. “In politica estera Trump sembra essere lontano dall’Italia? Vediamo, io lo so che vi dispiace,unaperso, in Liguria e in America. Io mi preoccupo per voi che perdete sempre”, attacca quindi il capogruppo di Forza Italia ai cronisti che gli chiedevano se ci sarebbero stati cambiamenti nel campo della politica estera. Al ché gli viene fatto notare che inon esprimono una posizione politica: “VoicomePol Pot, Mao Tse-Tung“.