Movieplayer.it - Uno Rosso: le prime reazioni al film di Natale con Dwayne Johnson e Chris Evans sono meno pessime del previsto

La pellicola natalizia con i due pesi massimi di Hollywood non è stato completamente stroncato dopo leproiezioni stampa Dopo la diffusione del primo trailer di Unoavvenuta a giugno, la risposta del pubblico non era stata affatto entusiasta.seguite, quindi, notizie diproiezioni disastrose, e anche la notizia che Amazon MGM intendeva togliere l'embargo sui social media durante la notte delle elezioni non è stata un buon segno. Nelle ultime orearrivate leall'avventura fantasy a tema natalizio del regista di Jumanji Jake Kasdan e, sebbene siano tutt'altro che positive, il consenso probabilmente non è così negativo come ci si sarebbe aspettati. Sebbene alcuni critici (alcuni di loroinfluencer, a dire .