Calciomercato.it - Un acquisto record per l’Inter: “È il peggiore della storia”

Non solo Champions e lotta scudetto con il Napoli: in casa Inter tiene banco anche il calciomercato in entrata e in uscita Reduce dalla striminzita vittoria per 1-0 in casa contro il Venezia,in questo avvio di stagione è finita spesso nel mirinocritica per aver perso la solidità difensiva messa in mostra nell’annataseconda stella. La fase difensiva non è, tuttavia, l’unico aspetto da migliorare per Simone Inzaghi che, rispetto all’anno scorso, deve far fronte ad una percentuale realizzativa decisamente inferiore. Unper: “È il” (Lapresse) – calciomercato.itNon a caso, ormai da mesi la dirigenza nerazzurra sta monitorando Jonathan David, in scadenza di contratto il 30 giugno del 2025 e finito anche nel mirinoJuventus e di numerose bigPremier League.