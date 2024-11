Thesocialpost.it - Trump, la grande occasione per l’Europa per diventare (finalmente) grande

La vittoria di Donaldalle elezioni negli Stati Uniti rappresenta una sfida e, al contempo, un’opportunità cruciale per. L’orientamento fortemente isolazionista dell’ex presidente, con il suo ritorno in una politica estera di “America First”, spingeverso una scelta obbligata: assumere una nuova responsabilità internazionale o affrontare il rischio di un grave declino politico ed economico. Isolazionismo e dottrina: l’America pensa a sé stessa L’ideologiaiana non è mai stata ambigua su questo punto: per, gli Stati Uniti devono concentrare le risorse esclusivamente per la sicurezza e la prosperità nazionale. Durante il suo primo mandato,ha già mostrato una linea di chiusura: riduzione delle spese NATO, diminuzione degli aiuti agli alleati, e un taglio netto alle spese militari internazionali.