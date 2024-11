Thesocialpost.it - Senza stipendio da due mesi, tre operai salgono su una gru alta 40 metri per protesta: l’azienda paga

tensione a Padova, nella mattinata di martedì 5 novembre, nel cantiere edile per la costruzione di uno studentato universitario all’ex convitto Sacro Cuore, nel quartiere Portello. Poco prima delle 8, treegiziani sono saliti sulla gigantesca gru presente sul posto, raggiungendo la sommità ad oltre 40di altezza, allo scopo dire contro il mancatomento degli ultimi due stipendi. Per fortuna tutto si è risolto per il meglio dopo qualche ora.Leggi anche: Valentin morto per il crollo di un muro in uno scavo: orrore sul lavoro Già nei giorni scorsi il sindacato di categoria Fillea Cigl aveva definito la situazione dei mancatimenti come “intollerabile e che va avanti da troppo tempo tra inosservanza e violazione sistematica delle norme contrattuali, di salute e di sicurezza dei lavoratori impiegati nel cantiere, tutti immigrati”.