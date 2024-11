Ilrestodelcarlino.it - Ritorna de Pascale

Leggi tutto su Ilrestodelcarlino.it

Si terrà venerdì sera alle 21, ai Giardini Pubblici di Cesena, un incontro, aperto a tutta la cittadinanza, in vista delle elezioni regionali del 17 e 18 novembre. Parteciperanno Michele de(nella foto), candidato del centrosinistra per la presidenza della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, europarlamentare del Partito Democratico ed Enzo Lattuca, sindaco di Cesena. Alleanza Verdi e Sinistra organizza sempre venerdì alle 21 alla sala Mescolini dell’Auser un incontro per dibattere sul diritto alla casa e l’emergenza abitativa. Interverranno i candidati al consiglio regionale che dialogheranno con Giovanni Paglia della segreteria nazionale di Sinistra Italiana, Saverio Biguzzi segretario provinciale del sindacato unitario nazionale inquilini ed assegnatari e Maria Chiara Pacchierini, coordinatrice della lista civica Fondamenta.