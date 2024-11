Ilrestodelcarlino.it - Lavori per il palazzetto dello sport: "Disagi, vi chiediamo pazienza"

Cantiere in via Fratelli Cervi, quartiere Peep-Pieve di Castelnovo Monti, inevitabiliper gli abitanti con i quali il sindaco Emanuele Ferrari, perfettamente consapevole della situazione, si scusa e ricorda che si tratta di una modifica alla viabilità locale contenuta al massimo e necessaria per la realizzazione di un impiantoivo in collaborazione con la Federazione Sordi. Il provvedimento di modifica alla viabilità urbana è entrato in vigore nei giorni scorsi in relazione alla realizzazione del nuovonella zona Pieve tra il quartiere Peep e il Centro Coni e riguarda la modifica sia alla circolazione che alla sosta in via Fratelli Cervi e nel piazzale del Centro Coni. Sarà chiuso fino al 4 febbraio 2025, come da programma dei, il tratto di via Fratelli Cervi che passa tra il cantiere del futuroe la palestra Peep-Pieve, per una lunghezza di 150 metri.