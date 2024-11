Quotidiano.net - L’apocalisse di Valencia, rischio epidemie. Corsa contro il tempo per trovare i dispersi

Dopo la marea di fango che ha sommerso la regione di(almeno 221 i morti), dopo la pioggia incessante e l’affannosa rivcerca di superstiti prima e dei resti deipoi, sulla Spagna devastata dal malsi allunga lo spettro delle. Il ministero della Salute spagnolo e il dipartimento di Salute della Comunitàna hanno rafforzato la sorveglianza epidemiologica e la prevenzione dei focolai infettivi per ridurre al minimo i rischi dovuti all’acqua stagnante nelle zone colpite dalle inondazioni. La Spagna ha deciso di lanciare un pacchetto di aiuti del valore di 10,6 miliardi di euro per aiutare le regioni a riprendersi dalle alluvioni. La polizia nazionale spagnola non ha rinvenuto vittime nel parcheggio sotterraneo del centro commerciale Bonaire di Aldaia dopo averllato tutti i veicoli e il 99% delle strutture.