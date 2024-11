Bergamonews.it - La taragna è ancora protagonista al Palaspirá: ultimo week-end con la sagra

Spirano. Ultima occasione per inforchettare la polentaal Palasiprà, l’8,9 e 10 novembre ti aspetta a Spirano. È lì nel piatto, con la sua consistenza morbida ma non troppo, dura ma non troppo. perfetta e mai da sola, sempre accompagnato da un fumante spezzatino ai funghi o di un saporito brasato. Special guest della 10* edizione “Il Tagliere delle Orobie” una selezione di formaggi delle valli bergamasche. Piatti tipici, mercatino con le genuinità del territorio, serate musicali e divertimento per i più piccoli, insomma laal Palaspirà è l’evento a cui non mancare. Farina di mais insieme alla farina di grano saraceno, burro e formaggio e soprattutto il tarél per mescolare. Ed è proprio il tarél, ovvero il bastone in legno che serve per rimescolare la polenta nel paiolo che gli conferisce il nome di “”.