Dilei.it - Joe Biden diventa bisnonno e lascia la Casa Bianca a Donald Trump

Una giornata dolceamara per la famiglia dell’ultimo Presidente degli Stati Uniti d’America. Mentre la nipote Naomi ha mostrato per la prima volta il suo bel pancione tramite social, il felice futuroJoeha appreso la notizia più nera:ha vinto le elezioni, a discapito della sua pupilla ed “erede” Kamala Harris. Naomiè incinta Se è vero che i democratici americani hanno ben poco da festeggiare, inè tutta un’altra storia. Naomi, la nipote prediletta dell’ex presidente Joe, ha condiviso su Instagram il primo scatto col pancione, scegliendo un giorno affatto casuale. La giovane ha scattato un selfie giusto dopo essersi recata alle urne per votare alle nuove presidenziali vinte, infine, dae non come auspicava il nonno dalla sua “erede” Kamala Harris.