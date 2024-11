Lanazione.it - In tutta la Asl Toscana Nord Ovest è iniziata la profilassi contro il virus sinciziale

Pisa, 6 novembre 2024 – Èlunedì 4 novembre in tutti i punti nascita dell’Azienda USLlailrespiratorio, responsabile delle bronchioliti, offerta a tutti i nati. “Si tratta - spiega il direttore del dipartimento materno infantile Luigi Gagliardi - di uno dei più significativi avanzamenti scientifici e di sanità pubblica degli ultimi anni, non solo in pediatria ma a livello generale ilrespiratorioè infatti causa delle epidemie annuali ed è responsabile di circa tre quarti delle bronchioliti gravi, che portano ad ospedalizzazione e insufficienza respiratoria, e che richiedono nel 10% dei casi una terapia intensiva, soprattutto nei lattanti sotto i 6 mesi di vita". "L’anno scorso - continua Gagliardi -, come ampiamente riportato anche dagli organi d’informazione, l’epidemia di VRS è stata particolarmente grave, mettendo in crisi tutto il sistema ospedaliero pediatrico toscano per il numero e la gravità dei casi di bronchiolite.