Il vetro italiano net zero costerà 15 miliardi al 2050

Nel convegno “La transizione ecologica del” si è parlato di strategie, sostegni e costi per la transizione verso emissioni netteRoma. Per raggiungere il netper il settore delsi spenderanno 15di euro al. Di questo se ne è parlato nel convegno “La transizione ecologica del” che ha aperto una riflessione con gli stakeholder ed il mondo istituzionale su strategie, tecnologie ed impatti sociali ed economici a cui si andrà incontro portando avanti il processo di decarbonizzazione. L’industria italiana delè la seconda manifattura europea e conta 29 mila occupati diretti ad alta specializzazione, nel convegno Asso, in collaborazione con KPMG, ha diffuso uno studio sugli scenari possibili di decarbonizzazione presentando alcune proposte per il Governo.