361magazine.com - Grande Fratello, Tommaso fa una rivelazione su Mariavittoria

Leggi tutto su 361magazine.com

, le cose si complicano e piovono le critiche perche si trova al Gran Hermano. Ecco cosa sta succedendo, dopo la puntata di lunedìè volato in Spagna per fare la sua esperienza al Gran Hermano, proprio come è successo ad altri due concorrenti nella casa, ovvero Shaila e Lorenzo, che adesso sono tornati nella casa del reality show di Canale 5. Negli ultimi giornisembrava essersi riavvicinato a. Ma dalla Spagna fa sapere adesso che la concorrente non gli piace. Già all’inizio del programma l’idraulico di Siena aveva alzato dei paletti per la differenza d’età e per la distanza, certo che tra loro non avrebbe funzionato. Poi però i due si sono molto avvicinati nella casa e adesso lui fa marcia indietro.chiacchierando al Gran Hermano con Maica, che aveva conosciuto in Italia nella casa del, ha affermato chenon gli piace e che non ne sente la mancanza, spiazzando la modella spagnola.