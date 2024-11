Fiumicino, Ncc abusivo fugge ai controlli e sequestra una turista

Leggi tutto su Ilfaroonline.it

, 6 novembre 2024- Due le persone denunciate a distanza di pochi giorni dalla Polizia Locale di Roma Capitale nell’ambito deisvolti per contrastare abusi e attività irregolari nel settore del trasporto pubblico non di linea. Durante uno dei consueti servizi di vigilanza presso l’aeroporto di, gli agenti, appartenenti all’apposito Reparto di controllo, la Squadra Vetture del GPIT (Gruppo Pronto Intervento Traffico), hanno sorpreso, nell’area arrivi del “Terminal 1” , un uomo impegnato in un’azione di procacciamento di clienti. Il soggetto in questione, dopo aver adescato due turisti appena arrivati dagli Stati Uniti, ha accompagnato la coppia verso un’auto dove li aspettava il conducente che, alla vista degli operanti, è fuggito a tutta velocità, trattenendo a bordo uno dei due ignari turisti, una donna di 63 anni, appena salita sul veicolo, oltre ai bagagli dei malcapitati.