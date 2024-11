Sport.quotidiano.net - Fano calcio, l’allenatore Spendolini e un torneo con squadre agguerrite. "Gli avversari ci aspettano, tocca a noi rispondere ogni volta»

Non è stato semplice per ilconquistare la sua quinta vittoria consecutiva a spese del Real Porto Senigallia. Mister Lucac’è voluto un gol inaspettato di Gueye all’inizio e poi un capolavoro di Palazzi a metà ripresa per avere ragione di un bel Real Porto. "Gara che si è aperta grazie ad un bel colpo di fortuna che ha indovinato un tiro incredibile, questo è vero, ma dobbiamo considerare che il Real giocava con due linee da quattro e cinque, con quasi tutti i giocatori che stavano dietro la palla. In più avevano messo una marcatura a uomo su Omiccioli. Penso che ormai giocheranno tutti così contro di noi, e quindi dobbiamo esser bravi a trovare le giuste contromisure. Proprio su questo ci stiamo allenando in modo particolare in queste settimane". Il campionato è ormai iniziato da un mese e avete fatto cinque su cinque.