Eic Accelerator startup e piccole imprese | via al bando da 634 milioni di euro

Si sono aperti i termini delle short application per il nuovoEIC2025 di Horizonpe. La nuova call del valore di 634di, è rivolta a singolee medie(PMI) per sviluppare e scalare innovazioni rivoluzionarie ad alto impatto in grado di creare nuovi mercati o rivoluzionare quelli esistenti (TRL 6-8). In alcuni casi vengono sostenute anche small mid-cap (fino a 500 dipendenti) che possono applicare per equity only. L’EICè un programma di finanziamento nell’ambito di Horizonpe che offre sostegno a start-up e PMI che hanno un prodotto, un servizio o un modello di business innovativo e game changing, in grado di creare nuovi mercati o sconvolgere quelli esistenti inpa e nel mondo; hanno l’ambizione e l’impegno di crescere (scale up); sono alla ricerca di finanziamenti consistenti, ma i rischi che comportano sono troppo elevati perché gli investitori privati possano investire da soli.