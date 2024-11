Lettera43.it - Effetto Trump sul Bitcoin: la criptovaluta tocca il massimo storico

Ilhato il nuovo. Durante la notte elettorale americana, la regina delle criptovalute ha superato per la prima volta quota 75 mila dollari (75.005 per l’esattezza), battendo il precedente primato stabilito a marzo quando si era issata fino a 73.797,98 dollari. È l’della vittoria, ormai quasi ufficiale, di Donaldalle Presidenziali Usa 2024, dato che i trader hanno deciso di scommettere sul suo ritorno alla Casa Bianca. «Il prezzo delha seguito da vicino la posizione dinei sondaggi», ha spiegato al Guardian l’analista Russ Mould. «Potenzialmente, gli investitori ritengono che un trionfo Gop possa portare a un aumento della domanda di valuta digitale». Non a caso infatti, pur avendo definito il«una truffa» nel 2021, lo scorso agosto aveva cambiato posizione dicendo di voler rendere gli Stati Uniti «la capitale mondiale delle crypto».