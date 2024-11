Ilfattoquotidiano.it - “Da 12 anni i medici dicevano che ero obeso, mi hanno anche dato l’Ozempic per dimagrire ma avevo un tumore di 27 chili nella pancia”: l’odissea di Thomas Kraut

“Il mio stomaco continuava a ingrossarsi. Sono anda un dottore all’altro, ma parlavano solo di sovrappeso e diabete. Mi avevanoper perdere peso e mi facevano seguire corsi di nutrizione”. Con queste parole,, 59, racconta al New York Post l’incubo vissuto per dodici, un tempo lunghissimo, durante il quale nessuno deida lui consultati si è accorto che la suanon era dovuta ad un semplice sovrappeso, quanto piuttosto ad un enormemaligno che cresceva nel suo addome., originario della Germania, si era trasferito in Norvegia nel 2008. Nel 2011, ha iniziato ad avere i primi problemi di salute, con l’addome che aumentava di volume in modo preoccupante e gli causava una serie di fastidi. Nonostante le visite mediche e i trattamenti per il diabete di tipo 2 e l’obesità, nessuno si è accorto della vera causa del suo malessere: “Premeva sul mio stomaco.