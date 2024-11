Amica.it - Con uno spot supernatalizio, Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli annunciano la nuova stagione di "Masterchef"

È quasi Natale? No, è quasi l’ora diItalia. Sky ha già acceso i fornelli di uno dei suoi programmi di punta. Annunciando che ladello show culinario prenderà il via il 12 dicembre. Sempre con i 3 moschettieri dello spadellamento mediatico:. Per ricordarci l’appuntamento, i 3 chef si sono calati nell’atmosfera natalizia. Dove i pacchi regalo diventano delle Mystery Box, le decorazioni dell’albero sono delle Golden Pin, le luminarie sono scintillanti ma recano la temibile scritta Pressure Test. Solo una cosa non cambia: la promessa di diventare più buoni. Con gli aspiranti chef?dicono di sì, ovviamente il severissimono. Non ci resta che aspettare il 12 dicembre alle 21 su Sky Uno (e in streaming su Now) per infilare il grembiule e scoprire chi sarà il prossimo