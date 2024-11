Ilrestodelcarlino.it - Carisport tra presente e futuro. La gestione sarà di cinque anni

di Luca Ravaglia L’attesa sta quasi per finire. Sarebbe stato meglio partire con una frase più incisiva, ma in effetti daquando si parla del, i nodi da sciogliere sembrano non finire mai. Dunque eccoci al nuovo tassello, che se non altro va decisamente nella direzione giusta, quella della durata quinquennale della futura. Il punto sta nella parola ‘futura’. Dopodi problemi, ritardi e proroghe di breve durata, ma anche dopo l’alluvione e gli ingenti dcausati dall’acqua al principale impianto sportivo indoor della città, ilsi appresta a iniziare la sua nuova vita. L’amministrazione comunale conta di terminare entro il mese di gennaio la parte preponderante degli interventi di restyling dopo di che si potranno aprire nuovamente le porte. A quel punto però servirà ancora mettere mano alla copertura esterna e ricollocare la tribuna estraibile su uno dei lati lunghi.