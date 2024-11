Lapresse.it - Campania, De Luca: “Irresponsabile chi vuole interrompere un lavoro immane”

Durante il dibattito in Consiglio regionale dellasulla proposta di legge che di fatto permetterà a Dedi ricandidarsi per un terzo mandato consecutivo alla guida della Regione, il governatore ha mostrato un piccolo cornetto rosso portafortuna che portava con sé. “Quando sentite questi dibattiti sul mandato o non mandato, il mandato significa nonunche richiederà anni, una fatica, una conoscenza dei problemi. Questa è la necessità di dare continuità al. È sconvolgente, ma come si fa a capire una cosa del genere? Tu blocchi? Cominciare daccapo significa perdere due anni solo per capire come organizzarsi. Questi sono veramente degli irresponsabili” ha detto il presidente della Regione, intervenuto all’inaugurazione di un nuovo Centro per l’autismo a Bracigliano, in provincia di Salerno.