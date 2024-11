Quifinanza.it - Aumentano le bollette in autunno, 64 euro in più per il gas

L’porta con sé un incremento delledel gas, proprio nel momento in cui le famiglie italiane si preparano ad accendere i riscaldamenti. Secondo l’Autorità dell’Energia (ARERA), il prezzo di riferimento del gas per il nuovo cliente tipo è aumentato del 5,3% rispetto a settembre, portando la spesa media annua a 1.284. L’incremento è di 64per famiglia. Un aumento che si inserisce in un contesto di crescente preoccupazione per il bilancio familiare, già alle prese con l’andamento dei prezzi di beni e servizi. Aumenta il costo del gas:più care Il recente aggiornamento tariffario dell’ARERA rivela che il prezzo di riferimento del gas per il mese di ottobre è fissato a 116,77 centesimi diper metro cubo. Il rincaro si deve a una combinazione di fattori: l’innalzamento dei prezzi all’ingrosso del gas, che ha un impatto diretto sulla spesa per la materia prima; un incremento di alcune componenti relative al trasporto e alla gestione del contatore, che si riflette nella bolletta finale.