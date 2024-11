Lettera43.it - Alexandria Ocasio-Cortez è stata rieletta alla Camera dei Rappresentanti

La deputata democraticaa New York. Per ‘AOC’, così come è conosciuta, si tratta del quarto mandato: è infatti approdata per la prima voltadeinel 2018, in occasione delle elezioni di metà mandato.ha ottenuto il 69 per cento delle preferenze nel 14esimo distretto di New York: niente da fare per la repubblicana Tina Forte, che si è fermata al 31 per cento.all’esterno del Congresso Usa (Getty Images).A 29 anni la donna più giovane elettacarica parlamentareelettadeidopo aver vinto a sorpresa contro Joseph Crowley alle primarie democratiche nel 14esimo distretto di New York: alle elezioni di midterm ha poi superato in scioltezza il repubblicano Anthony Pappas, diventando a 29 anni la donna più giovane elettacarica parlamentare nella storia statunitense.