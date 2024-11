Primacampania.it - A tavola con i piatti amati dal Commendatore Nino Taranto

NAPOLI – È stato vissuto all’insegna della famosa “Napoli in bocca” di, il nuovo e consueto evento enogastronomico organizzato dal patron Pasquale Casillo e dal giornalista Giuseppe Giorgio, presso la trattoria- pizzeria “Ieri, Oggi, Domani” di via Nazionale a Napoli. Intitolato “Acon idel”, l’appuntamento che ha beneficiato del patrocinio morale della “Fondazione” e dei buoni auspici del professore Francesco De Blasio, nipote dell’artista e segretario della blasonata istituzione, ha inteso ricordare anche ale gesta di chi è stato capace di rappresentare la città nel mondo interfacciandosi all’occorrenza con l’identità di una cucina appartenente a una Napoli popolare e senza tempo. Ricordando l’epopea e l’opera del geniale attore, cantante e autore e rammentando le parole cheespresse nelle prefazione del famoso libro “Napoli in bocca”, a prendere corpo durante l’incontro culinario sono stati dei momenti in equilibrio tra le emozioni e gli antichi sapori.