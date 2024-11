Quotidiano.net - Usa: Hamas ha rifiutato la tregua temporanea a Gaza. Almeno 30 persone uccise in un raid nella Striscia

Washington, 4 novembre 2024 - Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha attribuito la colpa addi averuna, mentre si rivolgeva al mediatore Egitto per un nuovo tentativo di accordo. Venerdì un funzionario diha detto all'AFP che il gruppo aveva ricevuto una proposta da Egitto e Qatar per unaa breve termine e l'aveva respinta perché non includeva un cessate il fuoco duraturo. In una telefonata con il ministro degli Esteri egiziano Badr Abdelatty, Blinken "ha notato cheha nuovamentedi rilasciare anche un numero limitato di ostaggi per garantire un cessate il fuoco e un soccorso per la popolazione di", si legge in una dichiarazione del Dipartimento di Stato. Blinken "ha sottolineato l'importanza di porre fine alla guerra a, garantire il rilascio di tutti gli ostaggi e aumentare e sostenere la fornitura di assistenza umanitaria".