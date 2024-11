Zonawrestling.net - Tommy Dreamer: “Ridge Holland mi ricorda Brock Lesnar”

, in una recente edizione di “Busted Open”, ha parlato della puntata di NXT del 29 ottobre, nella quale Bully Ray ha partecipato in un segmento coned Ethan Page dopo il loro incontro ad NXT Halloween Havoc. Mentre analizzava il segmento,ha rivelato che la prima volta in cui ha visto, ha notato in lui delle sfumature simili a. Le parole di“Ricordo la prima volta che ho visto, ho pensato ‘Wow, questo tizio mi, per quanto è grosso e per quanto è muscoloso” ha detto. “Era lo stesso show in cui ho visto Pete Dunne, prima che entrambi i ragazzi venissero assunti. Li ho guardati ed ho pensato che ce l’avrebbero fatta.“ha poi elogiato il suo collega di “Busted Open” e amico, Bully Ray, per aver messo in risaltodurante lo show di NXT.