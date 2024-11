Spazionapoli.it - Terza maglia e non solo, il Giappone può regalare il nuovo colpo al Napoli: il nome

Può arrivare dalildi mercato della SSC, in vista della sessione invernale di gennaio: Giovanni Manna valuta ila sorpresa. Quali saranno i colpi, eventuali, che ilmetterà a segno in vista del mercato di gennaio? I tifosi non fanno altro che chiederselo ormai da tempo, visto che a più riprese Antonio Conte ha ribadito che quello azzurro è un progetto in ricostruzione. Per questo, è lecito aspettarsi che il direttore dell’area sportiva della SSC, Giovanni Manna, sia già al lavoro per individuare i nomi da mettere nel mirino nei prossimi mesi. Reparto particolarmente tenuto d’occhio è quello difensivo: non si esclude, infatti, che uno dei colpi verrà fatto proprio al centro della retroguardia partenopea. A tal riguardo, per il club del presidente Aurelio De Laurentiis ritorna d’attualità ildi Ko Itakura, centrale di proprietà del Borussia Mönchengladbach, già accostato agli azzurri nell’estate del 2023, quando si era a caccia dell’erede di Kim Minjae.