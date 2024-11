Territory la spiegazione del finale | svelato l’assassino di Daniel ma cosa succederà ai Lawson?

Leggi tutto su Cinefilos.it

, ladeldi, maai? La Marianne Station è terra di tutti. In parti uguali a Yellowstone, in parti uguali a Succession, la serie più calda di Netflix,, accende il cuore nel mondo sotterraneo, mentre la famigliacombatte per un pezzo della più grande stazione di bestiame del mondo. Ma non devono preoccuparsi solo del loro sangue. Con gli allevatori rivali, i gangster vicini, gli anziani indigeni e gli anziani delle miniere che hanno messo gli occhi sulla terra, la competizione per Marianne Station è appena diventata molto più sanguinosa. In soli sei episodi,offre tutto ciò che serve, dalle alleanze mutevoli agli amari tradimenti, dagli amanti incrociati ai nemici mortali, dai ricongiungimenti inaspettati alle morti scioccanti.