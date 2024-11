Ilrestodelcarlino.it - Sette secoli di storia in un’ora e 40. Pronto il docufilm sul Carnevale

di Tiziana Petrelli L’attesa è finita. Uscirà domenica nei cinema fanesi (ma al momento non è stata ancora resa nota la programmazione) "di Fano - Il film", il documentario realizzato dal regista Andrea Lodovichetti assieme ai colleghi Luca Caprara e Nicola Nicoletti. Una narrazione cinematografica corredata da racconti e suggestioni, rafforzate dalle musiche originali composte, orchestrate e dirette dal musicista Francesco Montesi. Un film corale per una produzione interamente Made in Marche, che si è avvalsa della collaborazione di tantissimi professionisti marchigiani del settore, ma anche di tanti cittadini fanesi che hanno tirato fuori da polverosi sottotetti e umide cantine tantissimo materiale di famiglia riguardante la propria esperienza aldi Fano, bello da vedere e dolce da gustare dal 1347.