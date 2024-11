Secret Level | intervista al creatore Tim Miller

Leggi tutto su Cinefilos.it

alTimIn occasione del Lucca Comics and Games 2024 abbiamo incontrato Tim, ospite alla fiera per presentare il suo ultimo lavoro:. La serie di Prime Video è un prodotto antologico che in ogni episodio porta lo spettatore in un mondo da videogioco sempre diverso. La serie sarà disponibile su Prime Video con due episodi settimanali a partire dal 10 dicembre. Il cast leggendario diriunisce un cast leggendario di attori, che include alcune delle più grandi star di Hollywood: Arnold Schwarzenegger (Terminator), Kevin Hart (Jumanji), Keanu Reeves (John Wick), Temuera Morrison (Star Wars: The Book of Boba Fett, Chief of War) , Ariana Greenblatt (Barbie), Heaven Hart, Emily Swallow (The Mandalorian), Gabriel Luna (The Last of Us, Terminator: Dark Fate), Ricky Whittle (American Gods, Land of Bad), Patrick Schwarzenegger (The White Lotus), Merle Dandridge (The Last of Us), Claudia Doumit (The Boys), Adewale Akinnuoye-Agbaje (Lost, The Union), Clive Standen (Vikings, The Morning Show), Laura Bailey (La leggenda di Vox Machina) e Michael Beach (The Perfect Couple, Tulsa King).