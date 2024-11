Lanazione.it - Sciopero trasporti 8 novembre, ecco le corse garantite da Autolinee Toscane

Leggi tutto su Lanazione.it

Firenze, 52024 – In vista dellonazionale di 24 ore di venerdì 8ha pubblicato sul proprio sito l’elenco delleper ridurre i disagi ai viaggiatori. Le informazioni sono disponibili alla pagina www.at-bus.it/, dove è possibile consultare l’elenco suddiviso per province. Loinfatti, per la prima volta dopo 19 anni, è senza fasce di garanzia. Il che significa che ci saranno solo il 30% delletra le fasce orarie 4.15-8.14 e 12.30-14.29, considerate servizi essenziali. Nella sezione dedicata sono indicate anche lenel Medio Valdarno, i servizi integrativi ferroviari e le linee regionali extraurbane. Ad esempio, per quanto riguarda i servizi integrativi ferroviari, partiranno solo ledelle 8 dalla stazione di Borgo San Lorenzo a Pontassieve e quella delle 12.